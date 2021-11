Ruaudin Ruaudin 72230, Ruaudin PLANETARIUM Ruaudin Ruaudin Catégories d’évènement: 72230

Ruaudin

PLANETARIUM Ruaudin, 20 novembre 2021, Ruaudin. PLANETARIUM Salle polyvalente de Ruaudin Rue des sport Ruaudin

2021-11-20 09:00:00 – 2021-11-20 17:00:00 Salle polyvalente de Ruaudin Rue des sport

Ruaudin 72230 Ruaudin 0 0 EUR Séance en petit groupe dans un planétarium gonflable ( 12 pers.)

durée: 30 à 40 min env.

Lieu : Salle polyvalente de Ruaudin

RESERVATION OBLIGATOIRE

par téléphone : 06 64 28 91 47

Ou sur place le jour même sous réserve de places disponibles Vous rêvez de voyager dans l’espace à la découverte des constellations, des étoiles… Et pourquoi pas vous promenez à l’intérieur des anneaux de Saturne, marchez sur Mars, observez les mouvements des planètes et le soleil au plus près, admirez les éclipses… cfl.ruaudin@gmail.com +33 6 64 28 91 47 http://www.ruaudin.fr/ Séance en petit groupe dans un planétarium gonflable ( 12 pers.)

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Catégories d'évènement: 72230, Ruaudin
Lieu Ruaudin Adresse Salle polyvalente de Ruaudin Rue des sport Ville Ruaudin