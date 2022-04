PLANETARIUM MOBILE Provenchères-et-Colroy Provenchères-et-Colroy Catégories d’évènement: Provenchères-et-Colroy

Vosges

PLANETARIUM MOBILE Provenchères-et-Colroy, 23 avril 2022, Provenchères-et-Colroy. PLANETARIUM MOBILE Centre socio culturel de La Fave 5 place des Tissages Provenchères-et-Colroy

2022-04-23 15:15:00 – 2022-04-23 Centre socio culturel de La Fave 5 place des Tissages

Provenchères-et-Colroy Vosges Provenchères-et-Colroy Astro&Sac à dos installe son planétarium mobile pour vous faire voyager dans l’espace ! La séance de 14h sera adaptée pour un public jusqu’à 7 ans, celle de 15h15 s’adressera aux plus grands.

Une expérience à vivre en famille.

Places limitées uniquement sur réservation (paiement à la réservation). +33 3 29 51 67 44 Centre socio culturel de La Fave 5 place des Tissages Provenchères-et-Colroy

