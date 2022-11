Planétarium : les trésors cachés du ciel d’hiver Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Marne Les étoiles et les constellations du ciel d’hiver sont les écrins de nombreux joyaux célestes, pour la plupart invisibles à l’œil nu. Mais derrière les télescopes, ces trésors cachés se révèlent : nébuleuses colorées, amas d’étoiles scintillants, fragments de supernovas … autant de richesses insoupçonnées qui viendront illuminer ce surprenant voyage au plus profond du ciel d’hiver. Niveau : adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone.

