Planétarium : Les secrets de l’étoile de Noël

2022-12-21 – 2022-12-21 L’étoile de Noël est un astre aussi fascinant qu’intriguant.

A quoi ressemble-t-elle ? Peut-on encore la voir dans le ciel ? …et a-t-elle véritablement existé ? Tentant de répondre à toutes ces questions, Paul l’astronome et Emilie l’historienne vont embarquer avec le planétarium pour un étonnant voyage dans le temps et l’espace, et vous dévoiler quelques-uns des secrets de la célèbre étoile. Niveau : adultes, ados et enfants à partir de 7 ans.

