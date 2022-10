Planétarium : Les exoplanètes Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

2022-10-27

Marne Il y a 25 ans, les astronomes détectaient la première planète extra-solaire.

Aujourd’hui, des techniques de détection de plus en plus précises ont permis d’en découvrir plus de 4 000.

Ces découvertes bouleversent la vision de notre propre système solaire, et nous ouvrent d’incroyables perspectives sur la recherche de la vie dans l’univers.

(Séance enregistrée, assortie d’un temps d’échange avec l’animateur.) Niveau : Adultes, ados, enfants dès 8 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Partez à la découverte des exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'étoiles lointaines, et qui pourraient nous éclairer sur les origines de la Terre ! planetarium@reims.fr +33 3 26 35 34 70

