Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Planétarium itinérant : initiation à l’astronomie Pour les familles et les enfants (6 ans et +) Découverte du ciel, constellations, objets insolites, repérage des planètes et orientation par la voûte céleste… Le but est de sensibiliser les spectateurs au ciel visible à l’œil nu, de les intriguer, et qu’ils puissent reconnaître le ciel de saison.

Nombre limité de places disponibles, sur inscription.

Médiathèque Intercommunale Labastide-Saint-Pierre 17 rue Pasteur 82370 Labastide-Saint-Pierre Labastide-Saint-Pierre Tarn-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T22:00:00