Reims Reims Marne, Reims Planétarium : Histoires à chuchoter la nuit Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : Histoires à chuchoter la nuit Reims, 26 octobre 2021, Reims. Planétarium : Histoires à chuchoter la nuit 2021-10-26 – 2021-10-26 Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Sous la coupole du Planétarium. Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se questionner : pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent pas ?

Peut-on décrocher la Lune ? Niveau : enfants de 3 à 5 ans. Réservation fortement conseillée par téléphone. Contes pour les tout petits planetarium@mairie-reims.fr +33 3 26 35 34 70 https://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html Sous la coupole du Planétarium. Trois histoires qui invitent les tout-petits à ne plus avoir peur du noir, à rêver et à se questionner : pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi les étoiles ne tombent pas ?

Peut-on décrocher la Lune ? Niveau : enfants de 3 à 5 ans. Réservation fortement conseillée par téléphone. dernière mise à jour : 2021-09-30 par Office de tourisme du Grand Reims

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Planétarium 46 avenue du Général de Gaulle Ville Reims lieuville 49.24281#4.01566