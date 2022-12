Planétarium et veillée astronomie Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Planétarium et veillée astronomie Villers-sur-Mer, 25 mars 2023, Villers-sur-Mer . Planétarium et veillée astronomie Avenue Jean Moulin Paléospace Villers-sur-Mer Calvados Paléospace Avenue Jean Moulin

2023-03-25 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-25 23:00:00 23:00:00

Paléospace Avenue Jean Moulin

Villers-sur-Mer

Calvados Une soirée dédiée à l’astronomie. Pour s’initier à cette science au sein du planétarium du Paléospace et trouver réponse aux nombreuses questions liées à notre voûte céleste : étoiles et planètes, mouvements des astres, objets du ciel, dimensions et vie extra-terrestre… Une veillée pourra suivre selon la météo avec observation en direct dans de puissants télescopes des étoiles, planètes et nébuleuses du moment !

En cas de mauvais temps, la veillée sera remplacée par une projection à 360° du film « Fantôme de l’Univers, la chasse à la matière noire » suivie des questions du public. Nombre de personnes limité.

(Sur place/2h30) – Niveau 1 info@paleospace-villers.fr +33 2 31 81 77 60 http://www.paleospace-villers.fr/ Paléospace Avenue Jean Moulin Villers-sur-Mer

