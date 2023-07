Découvrez le ciel étoilé à l’intérieur d’un planétarium Planétarium Épinal, 16 septembre 2023, Épinal.

Le ciel étoilé et ses constellations vous dévoilent tous leurs secrets. Venez découvrir la vision que les hommes ont eue de l’Univers pour mieux comprendre l’évolution des sciences.

Le ciel étoilé, accompagnant la formation de notre planète, peut être considéré comme l’un des principaux patrimoines mondiaux de l’humanité. Le ciel nocturne, à la fois beau et mystérieux, est une source intarissable depuis que l’homme s’est dressé, fièrement sur ses deux pieds, il y a 3,6 millions d’années. Ainsi, ce n’est seulement que 3 000 ans avant notre ère que les peuples se sont mis à développer leurs méthodes d’observation. Pour partager cette aventure et découvrir la connaissance astronomique actuelle, le planétarium de la MJC Savouret immerge le public au cœur d’images à très haute résolution.

Planétarium Rue Dom Pothier, 88000 Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est 03 29 35 08 02 https://planetarium-epinal.com/ https://www.facebook.com/mjcbelleetoile Véritable simulateur d’étoiles, le Planétarium vous permet d’observer notre univers et de découvrir les mystères de notre monde, confortablement installés dans un fauteuil sous le dôme écran.

Le Planétarium d’Epinal est un centre de sciences dédié à la diffusion des connaissances astronomiques et spatiales. Il propose toute l’année des actions en direction de différents publics (des projections, des ateliers scientifiques, des événements et autres activités de médiation autour de l’astronomie, de l’espace et des sciences).

Durant l’année 2020, le Planétarium d’Epinal a été le lieu d’importants travaux de rénovation. Ainsi, la salle de projection du Planétarium est désormais équipée d’un tout nouveau système de projection qui permet de diffuser des images en 10K, d’un écran à pression négative, de fauteuils entièrement rénovés et pour un confort optimal, une climatisation est venue finaliser cette rénovation. L’espace d’accueil s’est agrandi et s’est doté d’une banque d’accueil, moderne et adapté aux personnes à mobilité réduite.

Le Planétarium d’Epinal fait partie intégrante de la MJC Georges Savouret. Accessible aux personnes à mobilité réduite

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:30:00+02:00

