Strasbourg Découvrez les animaux qui côtoient les étoiles Planétarium du jardin des sciences Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg. Découvrez les animaux qui côtoient les étoiles Samedi 16 septembre, 14h30 Planétarium du jardin des sciences Accès libre Découvrez les nombreux animaux qui forment les constellations : lion, aigle, dauphin… Rencontrez quelques-uns d’entre eux sortis spécialement des réserves du Musée Zoologique et échangez avec son équipe. Vous en apprendrez davantage sur le projet de rénovation du musée et sa démarche participative développée autour de la future programmation culturelle du lieu.

Par ailleurs, l’exposition des spécimens, visible de l’extérieur uniquement, est disponible tout le weekend. Pour en savoir plus : stras.me/musee-zoologique Planétarium du jardin des sciences 27 boulevard de la Victoire 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est https://jardin-sciences.unistra.fr Découvrez les secrets des étoiles, des planètes et des galaxies en visitant le planétarium du jardin des sciences de Strasbourg. Vivez une expérience unique grâce à la salle de spectacle immersive. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Sidney Hall, Ursa Major, 1825, eau-forte, Washington, Bibliothèque du Congrès, Département des estampes et des photographies.

