Planétarium des tout-petits Nançay Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Catégories d’Évènement: Cher

Nançay

Planétarium des tout-petits Nançay, 11 mars 2023, Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay. Planétarium des tout-petits Route de Souesmes Nançay Cher

2023-03-11 – 2023-03-11 Nançay

Cher Nançay Séance de 11h pour les 18 mois à 3 ans – Séance de 11h30 pour les 3 à 5 ans

Ce spectacle conté et musical est proposée sous le dôme du planétarium où est projeté une reproduction d’un ciel nocturne étoilé. Les jeunes participants doivent être accompagnés d’un adulte pour assister au spectacle. Guidés par les douces voix de deux conteuses de la troupe Improcontée, vos enfants découvrent la magie des mystères de l’Univers ! contact@poledesetoiles.fr +33 2 48 51 18 16 http://poledesetoiles.fr/ Pôle des Etoiles

Nançay

dernière mise à jour : 2023-01-19 par OT SAULDRE ET SOLOGNE

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Nançay Autres Lieu Nançay Adresse Route de Souesmes Nançay Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Ville Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay lieuville Nançay Departement Cher

Nançay Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nancay-ot-sauldre-et-sologne-nancay/

Planétarium des tout-petits Nançay 2023-03-11 was last modified: by Planétarium des tout-petits Nançay Nançay 11 mars 2023 cher Nançay Nançay, Cher OT SAULDRE ET SOLOGNE Route de Souesmes Nançay Cher

Nançay OT SAULDRE ET SOLOGNE Nançay Cher