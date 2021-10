Reims Reims Marne, Reims Planétarium : Dernières nouvelles des planètes Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : Dernières nouvelles des planètes Reims, 23 octobre 2021, Reims. Planétarium : Dernières nouvelles des planètes 2021-10-23 – 2021-10-23 PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Séance sous la coupole du Planétarium. De l’enfer de Vénus à la beauté des anneaux de Saturne, suivez la route des sondes spatiales et partez à la rencontre de paysages étonnants et de la diversité des planètes du système solaire. Niveau : Adultes, ados, enfants dès 8 ans.

Réservation conseillée par téléphone. L’exploration planétaire planetarium@reims.fr +33 3 26 35 34 70 https://www.reims.fr/culture-patrimoine/le-planetarium-7787.html Séance sous la coupole du Planétarium. De l’enfer de Vénus à la beauté des anneaux de Saturne, suivez la route des sondes spatiales et partez à la rencontre de paysages étonnants et de la diversité des planètes du système solaire. Niveau : Adultes, ados, enfants dès 8 ans.

Réservation conseillée par téléphone. dernière mise à jour : 2021-09-30 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Ville Reims