Voyage au coeur du Moyen-Âge et Mystères du Ciel austral
Dimanche 17 septembre, 15h00, 16h00
Planétarium de Bretagne
Pas de réservation à l'avance. Les billets sont délivrés uniquement sur place le jour de la projection – gratuité pour les JEP.
– Voyage au coeur du Moyen-Âge, de 15h à 16h

Visite virtuelle des édifices médiévaux des Côtes d’Armor, histoire bretonne de l’an mille à la fin de son indépendance.

En partenariat avec le service Patrimoine historique et contemporain du Conseil Départemental des Côtes d’Armor. – Mystère du ciel austral, de 16h à 17h

Le ciel profond vu par les plus grands télescopes : explosions d'étoiles, expansion de l'Univers, les mystères de la matière sombre, des galaxies qui se rencontrent…

Planétarium de Bretagne
Parc du Radôme
22560 Pleumeur-Bodou
02 96 15 80 30
http://www.planetarium-bretagne.fr
https://www.facebook.com/Planetarium.bzh

Situé sur la Côte de Granit Rose à Pleumeur-Bodou, le Planétarium de Bretagne montre l'Univers par thème des phénomènes célestes. Des spectacles avec des images enchanteresses sur un dôme à 360°. On découvre ce que sont les planètes, les galaxies, les étoiles … Milliards de mondes ignorés.

