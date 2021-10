Reims Reims Marne, Reims Planétarium : Contes “Au clair de la Lune” Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : Contes “Au clair de la Lune” Reims, 3 novembre 2021, Reims. Planétarium : Contes “Au clair de la Lune” 2021-11-03 – 2021-11-03 PLANETARIUM DE REIMS 49 Avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Sous le ciel étoilé du planétarium et en musique, laissez-vous conter quelques histoires célestes. Apportez vos oreilles, la conteuse apporte les rêves…

Huit séances exceptionnelles réunissant la poésie, la musique et le ciel étoilé. Conteuse : Catherine Pierrejean

Musicien : Christian Levry Pour enfants à partir de 5 ans.

Durée : 25/30 min

Réservation indispensable par téléphone. +33 3 26 35 34 70 dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse PLANETARIUM DE REIMS 49 Avenue du Général de Gaulle Ville Reims