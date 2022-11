Planétarium : Cette nuit sous les étoiles

Planétarium : Cette nuit sous les étoiles, 14 décembre 2022, . Planétarium : Cette nuit sous les étoiles



2022-12-14 – 2022-12-14 Séance d’initiation à l’astronomie destinée à vous familiariser avec le ciel étoilé, tel que vous le verrez le soir même avec le repérage des principales constellations et des planètes visibles. Vous y observerez les modifications de l’aspect du ciel en 24 heures.

Une occasion de découvrir le monde des étoiles ou de préparer une soirée sympa entre amis… Niveau : Adultes, ados, enfants dès 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Apprendre à repérer les constellations et les planètes, se tenir informé des dernières découvertes astronomiques dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville