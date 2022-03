Planétarium : Cette nuit sous les étoiles Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : Cette nuit sous les étoiles Reims, 8 février 2022, Reims. Planétarium : Cette nuit sous les étoiles Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle Reims

2022-02-08 – 2022-02-08 Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle

Reims Marne Séance d’initiation à l’astronomie destinée à vous familiariser avec le ciel étoilé, tel que vous le verrez le soir même avec le repérage des principales constellations et des planètes visibles. Vous y observerez les modifications de l’aspect du ciel en 24 heures.

Une occasion de découvrir le monde des étoiles ou de préparer une soirée sympa entre amis… Niveau : Adultes, ados, enfants dès 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Apprendre à repérer les constellations et les planètes et suivre l’actualité astronomique Séance d’initiation à l’astronomie destinée à vous familiariser avec le ciel étoilé, tel que vous le verrez le soir même avec le repérage des principales constellations et des planètes visibles. Vous y observerez les modifications de l’aspect du ciel en 24 heures.

Une occasion de découvrir le monde des étoiles ou de préparer une soirée sympa entre amis… Niveau : Adultes, ados, enfants dès 7 ans.

Réservation conseillée par téléphone. Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle Reims

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle Ville Reims lieuville Planétarium de Reims 49 avenue du Général de Gaulle Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Planétarium : Cette nuit sous les étoiles Reims 2022-02-08 was last modified: by Planétarium : Cette nuit sous les étoiles Reims Reims 8 février 2022 Marne Reims

Reims Marne