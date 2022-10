Planétarium : A l’échelle de l’univers Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Planétarium : A l’échelle de l’univers Reims, 23 octobre 2022, Reims. Planétarium : A l’échelle de l’univers

49 avenue du Général de Gaulle PLANETARIUM DE REIMS Reims Marne PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle

2022-10-23 – 2022-10-23

PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle

Reims

Marne Séance sous la coupole du Planétarium. Que représentent les distances qui nous séparent des différents objets peuplant l’espace ?

De la Terre, nous passerons rapidement à la distance Terre-Lune puis nous découvrirons le système solaire.

Ensuite, nous arriverons dans le monde des étoiles et des galaxies toujours plus lointaines… Public : Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans.

Durée : 55 min. planetarium@reims.fr +33 3 26 35 34 70 https://www.reims.fr/culture-patrimoine/les-structures-et-actions-culturelles/le-planetarium-7787.html PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Reims Adresse Reims Marne PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Ville Reims lieuville PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Departement Marne

Reims Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Planétarium : A l’échelle de l’univers Reims 2022-10-23 was last modified: by Planétarium : A l’échelle de l’univers Reims Reims 23 octobre 2022 49 avenue du Général de Gaulle PLANETARIUM DE REIMS Reims Marne Marne Reims

Reims Marne