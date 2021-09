Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier PLANET OCEAN MONTPELLIER – JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier Hérault 3, 2, 1 … Décollage ! A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2021, Planet Ocean Montpellier vous propose d’embarquer direction les étoiles !

contact@planetoceanworld.fr +33 4 67 13 05 50 https://www.planetoceanworld.fr/journees-du-patrimoine-2021/

Confortablement installé(e) sur votre siège, sous la voûte céleste représentée sous le dôme planétarium, le médiateur scientifique vous propose d’être émerveillé(e) au contact de l’espace … Une séance de planétarium est un simulateur permettant de représenter l’aspect du ciel étoilé à n’importe quelle époque, de reproduire les mouvements des astres dans l’espace et tous les phénomènes astronomiques qui s’y déroulent. Tout public conseillé dès 7/8 ans. Entrée gratuite sur réservation. Planet Ocean Montpellier se réserve le droit de ne pas maintenir la visite si le nombre de participants n’est pas suffisant. 156 participants maximum par créneaux. En cas de retard, l’accès à la séance ne peut être garanti. Le reste du parcours n’est pas accessible avec cette réservation. Vestiaires non disponibles. Les réservations ne seront disponibles qu’à partir du 18 août et uniquement en ligne. Pas de pré-réservation possible par téléphone. dernière mise à jour : 2021-08-30 par

