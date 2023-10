Après-midi Halloween Planet ‘Kids Briare Catégorie d’Évènement: Briare Après-midi Halloween Planet ‘Kids Briare, 1 novembre 2023, Briare. Après-midi Halloween Mercredi 1 novembre, 13h30 Planet ‘Kids Planet’Kids organise pour les enfants un après-midi Halloween le 1 novembre de 14 h 30 à 17 h 30. De nombreuses animations, une chasse aux bonbons raviront les petits avec un tirage au sort pour gagner la citrouille garnie. La réservation est conseillée. L’enfant doit être accompagné d’un adulte. Planet ‘Kids 11 Rue Émile Zola, Briare Briare [{« type »: « email », « value »: « planetkidsbriare@hotmail.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-01T13:30:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00

2023-11-01T13:30:00+01:00 – 2023-11-01T16:30:00+01:00 FMACEN045V509J1L PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Planet 'Kids Adresse 11 Rue Émile Zola, Briare Ville Briare Lieu Ville Planet 'Kids Briare latitude longitude 47.652864;2.740028

Planet 'Kids Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/