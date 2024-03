PLANET EXOTICA – HAUTE SAISON PLANET EXOTICA Royan, dimanche 31 mars 2024.

PLANET EXOTICA – ZOOPARC EXOTIQUEBillet valable en haute saison, du 1er avril 2024 au 31 aout 2024, selon horaires et calendrier d’ouverture du parc. HAUTE SAISON : Du 1er avril au 31 aout 2024.BASSE SAISON : Du 1er septembre 2024 au 31 mars 2025.Planet Exotica est un parc de 7,6 hectares situé au coeur de Royan.Petits et grands sont invités à découvrir un espace dédié à la nature et à l’exotisme.L’établissement dispose d’une grande serre tropicale, d’une serre désertique (avec tortues, lézards, crocodiles, serpents), d’un jardin Japonais avec ces Bonzaïs plus que centenaires.Les petits explorateurs pourront visiter le jardin du Jurassique avec des dinosaures en taille réelle, une mini ferme et bien d’autres encore.Jeux intérieurs, Kart à pédales, trampolines sont également disponibles sur place.- Parking gratuit,- Chiens tenus en laisse acceptés,- Gare SNCF à 5 minutes à pied,- Autobus lignes: 10 / 11 / 22 arrêt CAREL

Tarif : 14.50 – 62.00 euros.

Début : 2024-04-01 à 00:00

PLANET EXOTICA 5 AVENUE DES FLEURS DE LA PAIX 17200 Royan 17