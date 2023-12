ATELIER D’EXPRESSION VOCALE, VOIX PARLEE & CHANTEE Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoët Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plancoët ATELIER D’EXPRESSION VOCALE, VOIX PARLEE & CHANTEE Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoët, 17 décembre 2023 14:30, Plancoët. ATELIER D’EXPRESSION VOCALE, VOIX PARLEE & CHANTEE Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoët Dimanche 17 décembre, 14h30 2023-12-17 14:30 Accueillir, ressentir, vibrer, exprimer, libérer votre voix ! C’est ce que je vous propose lors du prochain atelier d’expression vocale le dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h00 à Plancoet. Dimanche 17 décembre, 14h30 1 Tic-tac, « Il est peut-être temps »

Accueillir, ressentir, vibrer, exprimer, libérer votre voix ! C’est ce que je vous propose lors du prochain atelier d’expression vocale le dimanche 17 décembre de 14h30 à 17h00 à Plancoet.

Information et inscription au 06.21.34.19.30 Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoet Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Détails Heure : 14:30 Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plancoët Autres Code postal 22130 Lieu Bibliothèque municipale de Plancoet Adresse Plancoet Ville Plancoët Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoët Latitude 48.522508 Longitude -2.23459 latitude longitude 48.522508;-2.23459

Bibliothèque municipale de Plancoet Plancoët Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plancoet/