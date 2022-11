Planches et dessins de Giacomo Nanni Cosmopolis Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Programme complet : cosmopolis.nantes.fr Exposition de l’artiste Giacomo Nanni Giacomo Nanni (1971, Rimini) étudie pendant trois ans le dessin animé à l’École du livre d’Urbino avant de publier sa première bande dessinée en 1996 dans la revue Mano, Six Dessins pour un voyage en Grande Garabagne d’après Henri Michaux.Entre 2004 et 2009, il fait partie du groupe de dessinateurs et fondateurs de la revue Canicola qui devient une maison d’édition.En 2011, il collabore au site d’actualités Il Post, réalisant des bandes dessinées et des animations inspirées de faits divers italiens et aussi des courts métrages d’animation, dont certains en collaboration avec Gipi.Entre 2013 et 2014, il réalise Casanova, histoire de ma fuite et Vince Taylor n’existe pas (texte de Maxime Schmitt), deux romans graphiques aux éditions l’Olivius. En 2015, il publie La Véritable Histoire de Laura Canepa chez Cornélius.Son livre Acte de Dieu a paru en 2019 aux superbes éditions Ici Même, basées à Nantes et dirigées par Bérengère Orieux, et a remporté le « Fauve de l’audace » au Festival d’Angoulême l’année suivante.Tout est vrai a été publié également par Ici Même en 2021, comme le sera son prochain album, Un jour, le soir. Derniers titres parusUn jour, le soir, Ici Même, à paraître en 2023Tout est vrai, Ici Même, 2021Acte de Dieu, Ici Même, 2020. Prix « Fauve de l’audace », Festival d’AngoulêmeLa Véritable Histoire de Laura Canepa, Cornélius, 2015 Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

