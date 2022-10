Planches d’Automne : Festival Théâtre amateur Barbentane, 11 novembre 2022, Barbentane.

Planches d’Automne : Festival Théâtre amateur

Route de Boulbon Salle des Fêtes Barbentane Bouches-du-Rhne Salle des Fêtes Route de Boulbon

2022-11-11 – 2022-11-13

Salle des Fêtes Route de Boulbon

Barbentane

Bouches-du-Rhne

Barbentane

EUR La Compagnie Les Imposteurs présente la troisième édition des Planches d’Automne, le festival de théâtre amateur, à la salle des fêtes de Barbentane.



Vendredi 11 Novembre à 20h :

« Toc-Toc » par la compagnie des Hirondelles (Vedène).

93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un toc. Et vous ?

Coprolalie, Gilles de la Tourette, Arithmomanie, Nosophobie, Toc de vérification, Incapacité à marcher sur les lignes,…

Les Tocs s’entassent, se bousculent et se mélangent dans le cabinet de ce docteur toujours absent !

Attention : langage parfois cru, par conséquent, vous pouvez adresser vos réclamations à Gil.Delatourette@cestpasfaitexpres.com



Samedi 12 Novembre à 16h :

« Impulse » par la compagnie Imp’ACT (Avignon).

Une expérience théâtrale et sonore sur scène… Et si nous partions pour une aventure sonore au rythme de vos envies ?

Les improvisateurs sont rejoints sur scène par Nicolas Pannetier, batteur professionnel, lors d’un spectacle théâtral et musical entièrement improvisé.

Un enchaînement de scènes, impulsées par les idées du public, interprétées par la troupe Imp’ACT sur les rythmes de Nicolas.

Une rencontre inattendue pour un voyage imaginatif et sonore unique.



Samedi 12 Novembre à 20h :

« Un air de famille » par la compagnie de l’Albatros (Pernes-Les-Fontaines).

Comme tous les vendredis soirs, la famille Mesnard se retrouve au café « le père Tranquille », tenu par Henri, l’un des fils, avant d’aller dîner au restaurant.

Mais ce soir, c’est un peu particulier : Philippe, le frère d’Henri, est passé à la télé, c’est l’anniversaire de Yolande, la femme de Philippe, et Arlette, la femme d’Henri, n’est pas là …



Dimanche 13 Novembre à 15h :

« L’apprenti conteur » par Kathy la conteuse et Olivier

Alors qu’elle raconte « Le petit chaperon rouge », Kathy la conteuse va rencontrer un drôle de personnage qui veut devenir apprenti conteur.

Compter sur ses doigts, c’est une chose. Mais conter une histoire en est une autre.

Approchez petits et grands ! Venez voir ces raconteurs impatients de vous faire découvrir une histoire drôle, originale et presque initiatique.

Goûter proposé après le spectacle.



Restauration sur place :

Les Food-trucks « Mistral Galette » (le 11 Novembre) et « La Cantine du Sud » (le 12 Novembre) se relaieront pour vous proposer de bons petits plats dans l’espace intérieur.

Buvette à votre disposition durant toute la durée du festival.

Troisième édition des Planches d’Automne.

Il y en aura pour tous les goûts.

Salle des Fêtes Route de Boulbon Barbentane

dernière mise à jour : 2022-10-20 par