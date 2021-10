Planches Contact #12 -Rencontre photographie et collections Deauville, 13 novembre 2021, Deauville.

Planches Contact #12 -Rencontre photographie et collections 2021-11-13 16:30:00 16:30:00 – 2021-11-13 La Chapelle – Les Franciscaines 145b Avenue de la République

Deauville Calvados

En écho à Paris Photo, collectionneurs privés et membres d’institutions photographiques sont invités par Planches Contact pour nous faire partager leurs passions et raconter comment une collection nait, se construit, se conserve et se donne à voir.

Une table ronde, en compagnie de Virginie et Olivier Goy de la fondation Photo4food, Carline et Olivier Bourdelas, Tina Bloch, Anne Lacoste et Laura Serani

https://lesfranciscaines.fr/fr/programmation/festival-planches-contact

