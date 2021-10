Deauville Deauville Calvados, Deauville Planches Contact #12 – Rencontre avec Joan Fontcuberta et Pilar Rosado Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Deauville

Planches Contact #12 – Rencontre avec Joan Fontcuberta et Pilar Rosado Deauville, 29 octobre 2021, Deauville. Planches Contact #12 – Rencontre avec Joan Fontcuberta et Pilar Rosado 2021-10-29 17:30:00 17:30:00 – 2021-10-29 La Chapelle – Les Franciscaines 145 B, Avenue de la République

Deauville Calvados Rencontre avec Joan Fontcuberta, photographe, animé par François Hébel, Directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Rencontre avec Joan Fontcuberta, photographe, animé par François Hébel, Directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Rencontre avec Joan Fontcuberta, photographe, animé par François Hébel, Directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson. dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Deauville Autres Lieu Deauville Adresse La Chapelle - Les Franciscaines 145 B, Avenue de la République Ville Deauville