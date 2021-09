Deauville Deauville Calvados, Deauville Planches Contact #12 – Les coulisses du montage Deauville Deauville Catégories d’évènement: Calvados

Planches Contact #12 – Les coulisses du montage 2021-10-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-10-12 Les Franciscaines 145 B, Avenue de la République

Deauville Calvados

La Responsable du Pôle Photographique des Franciscaines, Camille Binelli, fait découvrir tous les rouages de la production d'un festival de photographie de cette envergure : les temps de résidence avec les artistes, la production, le montage des expositions, vous découvrirez tous les coulisses.

