Planche à vagues PloumExpo Ploumagoar, samedi 30 mars 2024.

Planche à vagues PloumExpo Ploumagoar 30 mars – 27 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-30 14:30

Fin : 2024-04-27 18:00

Panorama des expérimentations d’Edgar Flauw autour des supports de glisse. Réemploi, biomorphisme, DIY et bricolage, histoire… autant de manières d’interroger la planche de surf 30 mars – 27 avril 1

L’exposition Planche à vagues propose un panorama des expérimentations de l’artiste Edgar Flauw autour des supports de glisse. Réemploi, biomorphisme, DIY et bricolage, histoire… sont autant d’angles développés par l’artiste pour interroger la planche de surf, objet emblématique d’un sport et d’une culture à part entière.

Car la démarche d’Edgar Flauw est d’envisager ce sport d’une autre façon, plus près de la nature, des sensations qu’il procure, sans esprit de compétition. Diplômé de l’École européenne supérieure d’art de Bretagne, passionné de sports de glisse, Edgar Flauw, est tout à la fois designer, créateur et artisan.

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor