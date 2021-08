Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Plancha sur les toits de Mâcon avec vue à 360° Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Saône-et-Loire

Plancha sur les toits de Mâcon avec vue à 360° Mâcon, 11 septembre 2021, Mâcon. Plancha sur les toits de Mâcon avec vue à 360° 2021-09-11 10:30:00 – 2021-09-11 16:30:00 HOTEL & SPA Panorama 360 – SKYBAR360 4 Rue Paul Gateaud

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon 25 EUR En partenariat avec l’Office de Tourisme de Mâcon, l’Hôtel & SPA Panorama 360 proposera un déjeuner Plancha sur son célèbre et mythique SKYBAR 360, offrant une vue imprenable sur Mâcon et le vignoble.

Le SKYBAR sera exceptionnellement privatisé pour l’occasion. Sur le plan culturel, un pack sera proposé avec l’Office de Tourisme pour intégrer une visite insolite de la ville de Mâcon avant ou après le picnic, selon le choix des participants. Cette visite sera réservée aux participants du Picnic et permettra de découvrir les lieux secrets de la ville. – Visite avant le déjeuner de 10h30 à 12h selon les disponibilités.

– Visite après le déjeuner de 15h à 16h30 selon les disponibilités. Sur le plan gastronomique, le picnic se présentera sous forme de plancha (grillades). Tous les produits préparés seront issus de fournisseurs locaux situés à moins de 20km de Mâcon. Un viticulteur partenaire sera invité pour présenter ses vins, qui seront dégustés durant le picnic. Formule adulte (+ de 12 ans) : 5 brochettes/personne et 2 verres de vin rouge, rosé, blanc ou crémant de Bourgogne ou boissons sans alcool hors jus de fruits Millat (les autres boissons sont à la carte) et la visite insolite de Mâcon. Formule Enfant (de 4 à 12 ans) : 3 brochettes/personne et 2 boissons sans alcool hors jus de fruits Millat (les autres boissons sont à la carte) et la visite insolite de Mâcon. Les enfants de – 4 ans ne sont pas acceptés. Date limite d’inscription : 11/09/2021. Informations sanitaires : Port du masque obligatoire dans l’ensemble de l’établissement sauf lorsque vous êtes assis ainsi que le pass sanitaire selon le décret en vigueur. Tarifs : 35€/adulte (+12 ans) – 25€/enfant (de 4 à 12 ans). contact@hotelmacon-panorama360.com +33 3 85 50 20 42 http://www.hotelmacon-panorama360.com/ En partenariat avec l’Office de Tourisme de Mâcon, l’Hôtel & SPA Panorama 360 proposera un déjeuner Plancha sur son célèbre et mythique SKYBAR 360, offrant une vue imprenable sur Mâcon et le vignoble.

