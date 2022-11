Plancha-concert avec Viviane Szabó Nuret-le-Ferron, 3 décembre 2022, Nuret-le-Ferron.

Plancha-concert avec Viviane Szabó

Rue du Château d’eau Nuret-le-Ferron Indre

2022-12-03 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-03

Nuret-le-Ferron

Indre

Nuret-le-Ferron

Viviane Szabó et ses invités convient le public à un voyage au fil des musique du monde où l’on s’envole de Hongrie vers d’autres contrées pour y retourner revigorés. Les musiciens mêlent leurs cultures musicales autour d’un répertoire original et coloré, dans lequel s’invitent musique latine, tradition de l’Est et accents jazz.

Pour ce concert, elle est accompagnée par Paolo il Zuccherino. Multi-instrumentiste et artiste atypique, marqué par une grande poésie, il colore chacune des chansons avec sensibilité et élégance, tantôt au bouzouki, tantôt à la batterie, tel un véritable peintre des sons.

Ensemble, Viviane Szabo et Paolo il Zuccherino ne cessent de redessiner les paysages musicaux, de manière libre, intuitive et spontanée, alternant moment festif et intimiste.

Viviane Szabo, chanteuse franco-hongroise, convie le public à un voyage au fil des musiques du monde, où s’invitent chanson française, traditions de l’Est, et musique latine. Elle est accompagnée par Paolo il Zuccherino. Multi-instrumentiste et artiste atypique, marqué par une grande poésie.

+33 6 03 98 85 17

Szabo

Nuret-le-Ferron

dernière mise à jour : 2022-11-21 par Destination Brenne