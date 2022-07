Plancha au Château Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, 10 septembre 2022, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe.

Plancha au Château

Château de Ratilly Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

2022-09-10 10:00:00 – 2022-09-10 16:30:00

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Yonne

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

21 EUR •La randonnée familiale « Les Bois aux légendes » est proposée gratuitement à 10h00 avant de rejoindre, pour le déjeuner, le Fantastic Picnic « Plancha au Château » dans le verger du château de Ratilly.

NB : Cette randonnée sera accompagnée par des bénévoles, votre inscription est conseillée afin de nous permettre de définir le nombre d’accompagnateurs nécessaires. Le point de départ est donné à 09h45 Place du Champ de Foire 89520 Treigny pour une arrivée au château de Ratilly vers 12h00 (parcours d’environ 6 km). Après le déjeuner au château de Ratilly et la visite du château, retour à pied Place du Champ de Foire pour retrouver les voitures (environ 1.3 km).

Un apéritif sera offert par la municipalité de Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe vers 12h00.

A partir de 12h30, le déjeuner « Plancha au Château » dans le verger du château de Ratilly :

– Je viens avec mon assiette et mes propres couverts afin de limiter les déchets.

– Sur réservation le menu plancha proposé par le Chef Francis Lévêque de Sainpuits : entrée : gaspacho de tomate, tomate confite et aubergine / plat principal : palette de cochon grillé et pommes écrasées ou version végétarienne légumes rôtis et pommes écrasées / dessert : tiramisu ou fraisier (21 € le menu complet ou 18 € plat + dessert, réservation et paiement à la réservation obligatoire).

– Les Caprices de Lalie vous proposeront une sélection de vins en bio, natures, de pays, des bières et boissons sans alcool artisanales et bouchées apéritives.

– Je peux venir avec mon pique-nique.

– Repli dans le grenier du château en cas de pluie.

Après le déjeuner, le château vous ouvre ses portes pour une visite libre de l’exposition des œuvres récentes du peintre contemporain Ernesto Riveiro et de l’aile consacrée à la production et à la vente de grès de Ratilly.

Lien de réservation : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKygQQ_G7JXcZ4XVlUpQxiE2imW7D7St6Mlwrqp1Gm60Uqw/viewform?usp=sf_link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetKygQQ_G7JXcZ4XVlUpQxiE2imW7D7St6Mlwrqp1Gm60Uqw/viewform?usp=sf_link

Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

