CONCERT DE NOËL GOSPEL AVEC NOG SEXTET GOSPEL Plan Monseigneur Blaquière Béziers, 27 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez le groupe NOG Sextet Gospel pour un concert de Noël exceptionnel!

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

2023-12-27 18:30:00 fin : 2023-12-27 . .

Plan Monseigneur Blaquière

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join NOG Sextet Gospel for an exceptional Christmas concert!

Admission free, subject to availability.

Únase al Sexteto Gospel NOG en un excepcional concierto de Navidad

Entrada gratuita sujeta a disponibilidad.

Erleben Sie das NOG Gospel Sextett bei einem außergewöhnlichen Weihnachtskonzert!

Eintritt frei, solange Plätze verfügbar sind.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE