L’HEURE D’ORGUE 2023 Plan Monseigneur Blaquière Béziers, 9 juillet 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Tous les dimanches de l’été, les Amis de l’Orgue et La Pastorale du Tourisme vous invitent à venir écouter le concert d’orgue au sein de la Cathédrale Saint-Nazaire de Béziers. Entrée libre..

2023-07-09 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-09 20:00:00. .

Plan Monseigneur Blaquière

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Every Sunday during the summer, the Friends of the Organ and the Pastoral of Tourism invite you to come and listen to the organ concert in the Cathedral of Saint-Nazaire in Béziers. Free entrance.

Todos los domingos de verano, los Amigos del Órgano y la Pastoral del Turismo le invitan a escuchar un concierto de órgano en la catedral de Saint-Nazaire de Béziers. Entrada gratuita.

Jeden Sonntag im Sommer laden die Orgelfreunde und La Pastorale du Tourisme Sie ein, dem Orgelkonzert in der Kathedrale Saint-Nazaire in Béziers zuzuhören. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE