CONCERT DES AMIS DE L'ORGUE Plan MGR Blaquiere Béziers, 10 décembre 2023

Béziers,Hérault

Pour les fêtes de fin d’année, les Amis de l’Orgue vous proposent un concert avec Jean Dekyndt et Pierre Seyte à l’orgue et Vincent Lévêque au chant. Entrée libre..

2023-12-10 15:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Plan MGR Blaquiere

Béziers 34500 Hérault Occitanie



For the festive season, Les Amis de l’Orgue invite you to a concert featuring Jean Dekyndt and Pierre Seyte on organ and Vincent Lévêque on vocals. Free admission.

Con motivo de las fiestas, los Amigos del Órgano ofrecen un concierto con Jean Dekyndt y Pierre Seyte al órgano y Vincent Lévêque a la voz. Entrada gratuita.

Zur Weihnachtszeit bieten die Orgelfreunde ein Konzert mit Jean Dekyndt und Pierre Seyte an der Orgel und Vincent Lévêque am Gesang. Eintritt frei.

