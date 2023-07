FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – CATHÉDRALE SAINT NAZAIRE Plan Mgr Blaquière Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez 3 représentations par soir du Son et Lumière durant la Féria de Béziers! Entrée libre..

2023-08-11 23:59:00 fin : 2023-08-15 . .

Plan Mgr Blaquière

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Enjoy 3 Son et Lumière shows a night during the Féria de Béziers! Free admission.

Disfrute de 3 espectáculos Son et Lumière por noche durante la Féria de Béziers La entrada es gratuita.

Während der Féria de Béziers können Sie drei Mal pro Abend eine Licht- und Tonvorführung sehen! Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE