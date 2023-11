Sport’Ouvertes Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, 27 mai 2024, Plan-les-Ouates.

Sport’Ouvertes 27 mai – 2 juin 2024 Plan-les-Ouates Sans inscription

Vous avez toujours rêvé de faire du football américain sans jamais oser vous y mettre ? Ou vos intérêts penchent-ils plutôt du côté de l’équitation, voire du tir à l’arc ? Quels que soient vos goûts ou votre niveau, la semaine « Sport’Ouvertes » vous accueille pour des sessions d’initiation et de démonstration menées par les nombreuses sociétés sportives actives à Plan-les-Ouates. Celles-ci se feront un plaisir de vous faire découvrir leur sport et leur passion. Durant cette semaine, les activités sont gratuites, ouvertes à toutes et à tous et sans inscription (sauf pour le club de natation et de plongée).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-27T08:30:00+02:00 – 2024-05-27T23:00:00+02:00

2024-06-02T08:30:00+02:00 – 2024-06-02T23:00:00+02:00