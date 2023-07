SORTIE BATEAU A LA DECOUVERTE DE SETE AVEC SÈTE CROISIÈRES Plan du Port Balaruc-les-Bains, 30 avril 2023, Balaruc-les-Bains.

Balaruc-les-Bains,Hérault

Une visite complète de Sète, commentée du matin au soir avec la découverte de l’étang de Thau et des canaux (aller et retour), des ports et de la Mer (avec l’Aquarius), du centre-ville (en Petit-Train) tout en bénéficiant de temps libre pour compléter la visite selon vos goûts (halles, Phares, Quais, Musées…).

2023-04-30 09:45:00 fin : 2023-10-29 18:45:00. .

Plan du Port

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie



A complete tour of Sète, with commentary from morning to night, including the Etang de Thau and its canals (outward and return), the ports and the sea (with the Aquarius), and the city center (by Petit-Train), with free time to complete the tour according to your tastes (Halles, Lighthouses, Quays, Museums…).

Una visita completa de Sète, comentada de la mañana a la noche, que incluye el Etang de Thau y los canales (ida y vuelta), los puertos y el mar (con el Aquarius), y el centro de la ciudad (en Petit-Train), con tiempo libre para completar la visita según sus gustos (mercados, faros, muelles, museos, etc.).

Eine vollständige, von morgens bis abends kommentierte Besichtigung von Sète mit Entdeckung des Étang de Thau und der Kanäle (hin und zurück), der Häfen und des Meeres (mit dem Aquarius), des Stadtzentrums (im Petit-Train), wobei Sie freie Zeit haben, um die Besichtigung nach Ihrem Geschmack zu ergänzen (Markthallen, Leuchttürme, Kais, Museen…).

Mise à jour le 2023-07-01 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE