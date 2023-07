BALADE NATURE : LE SEL DANS LES ÉTOILES AVEC L’EID Plan du Bassin Plan du Bassin Frontignan, 10 mai 2023, Frontignan.

Frontignan,Hérault

Oseriez-vous vous aventurer seuls dans les anciens salins, la nuit ? .

2023-05-10 18:00:00 fin : 2023-05-10 . EUR.

Plan du Bassin

Plan du Bassin

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



Would you dare to venture alone into the old salt pans at night?

¿Te atreverías a adentrarte solo en las viejas salinas por la noche?

Würden Sie es wagen, sich nachts allein in die alten Salinen zu wagen?

Mise à jour le 2023-06-29 par OT ARCHIPEL DE THAU – SETE