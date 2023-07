BALADE NATURE : SUR LA ROUTE DE L’OR BLANC AVEC L’EID Plan du Bassin Plan du Bassin Frontignan, 3 mai 2022, Frontignan.

Frontignan,Hérault

Véritable invitation au voyage, cette balade vous conduit dans un lieu féérique peuplé d’oiseaux étonnants : les anciens marais salants. .

2022-05-03 14:00:00 fin : 2022-05-03 . EUR.

Plan du Bassin

Frontignan 34110 Hérault Occitanie



A true invitation to travel, this walk takes you to a magical place populated by amazing birds: the ancient salt marshes.

Auténtica invitación al viaje, este paseo le llevará a un lugar mágico poblado por aves asombrosas: las antiguas salinas.

Diese Wanderung ist eine echte Einladung zu einer Reise und führt Sie an einen märchenhaften Ort, der von erstaunlichen Vögeln bevölkert wird: die ehemaligen Salzgärten.

