BAIGNADE AU PLAN D’EAU Plan d’eau Walscheid, 1 juillet 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

La saison est ouverte au plan d’eau de Walscheid. Baignade surveillée 5 jours/7.. Tout public

Vendredi 2023-07-01 fin : 2023-08-31 . 0 EUR.

Plan d’eau

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



Walscheid lake is open for the season. Supervised swimming 5 days a week.

Es temporada de baño en el lago Walscheid. Natación supervisada 5 días a la semana.

Die Saison ist am Plan d’eau de Walscheid eröffnet. Beaufsichtigtes Baden an 5 Tagen pro Woche.

Mise à jour le 2023-07-15 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG