Rallye Pédestre Plan d’eau Vanzay, 3 septembre 2023, Vanzay.

Vanzay,Deux-Sèvres

Rallye pédestre

Parcours de 4,5 kms, en équipe ou en solo, à pied ou à vélo

1 récompense pour chaque équipe

Rendez-vous le dimanche 3 septembre à 10h00 au plan d’eau de Vanzay

Inscription obligatoire avant le 28 Aout 2023

au 06.14.20.20.36 / 05.49.29.58.66.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . .

Plan d’eau

Vanzay 79120 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Walking rally

4.5 km route, in teams or solo, on foot or by bike

1 prize for each team

Rendezvous on Sunday, September 3 at 10:00 am at the Vanzay lake

Registration required before August 28, 2023

06.14.20.20.36 / 05.49.29.58.66

Rally a pie

Recorrido de 4,5 km, en equipo o en solitario, a pie o en bicicleta

1 premio por equipo

Cita el domingo 3 de septiembre a las 10 h en el lago de Vanzay

Inscripción obligatoria antes del 28 de agosto de 2023

06.14.20.20.36 / 05.49.29.58.66

Wanderrallye

4,5 km lange Strecke, im Team oder allein, zu Fuß oder mit dem Fahrrad

1 Belohnung für jedes Team

Treffpunkt am Sonntag, den 3. September um 10.00 Uhr am Plan d’eau de Vanzay

Anmeldung erforderlich bis zum 28. August 2023

unter 06.14.20.20.36 / 05.49.29.58.66

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Pays Mellois