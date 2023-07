ANIMANIVERSAIRE – THÉÂTRE DE RUE plan d’eau Vallons-de-l’Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Vallons-de-l'Erdre ANIMANIVERSAIRE – THÉÂTRE DE RUE plan d’eau Vallons-de-l’Erdre, 22 août 2023, Vallons-de-l'Erdre. Vallons-de-l’Erdre,Loire-Atlantique Structures gonflables et spectacle de rue. Gratuit..

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

plan d’eau

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Inflatable structures and street show. Free admission.

Estructuras hinchables y espectáculo callejero. Entrada gratuita.

Hüpfburgen und Straßenspektakel. Kostenlos.

