Canoë Kayak plan d’eau Tarnac, 11 juillet 2023, Tarnac.

Tarnac,Corrèze

Activité canoë kayak proposée au plan d’eau par la mairie et encadrée par la Station Sport Nature de Haute-Corrèze, de préférence sur inscription..

2023-07-11 fin : 2023-07-11 17:00:00. .

plan d’eau

Tarnac 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Canoeing and kayaking activity organized by the town council and supervised by the Station Sport Nature de Haute-Corrèze, preferably with registration.

Actividad de piragüismo y kayak ofrecida en el lago por el ayuntamiento y supervisada por la Station Sport Nature de Haute-Corrèze, preferentemente con inscripción.

Kanu- und Kajakaktivität, die am Plan d’eau von der Stadtverwaltung angeboten und von der Station Sport Nature de Haute-Corrèze betreut wird, vorzugsweise nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme Terres de Corrèze