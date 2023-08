FEU D’ARTIFICE Plan d’eau Saint-Quirin, 2 septembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Après le trail des ch’vandier, un feu d’artifices sera tiré depuis l’étang !. Tout public

Samedi 2023-09-02 22:00:00 fin : 2023-09-02 22:20:00. 0 EUR.

Plan d’eau

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



After the trail des ch’vandier, fireworks will be set off from the pond!

Tras el Ch’vandier Trail, ¡se lanzarán fuegos artificiales desde el lago!

Nach dem Ch’vandier-Trail wird ein Feuerwerk vom Teich aus abgefeuert!

Mise à jour le 2023-08-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG