Rallython Plan d’eau Saint-Martin-Terressus, 9 décembre 2023, Saint-Martin-Terressus.

Saint-Martin-Terressus,Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon 2023, exposition et balades en voitures sportives de collection ou moderne avec un baptême en tant que passager sur une boucle de 10km autour de Saint-Martin Terressus. Tous les bénéfices seront reversés au Téléthon 2023..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Plan d’eau

Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of Telethon 2023, exhibition and rides in classic or modern sports cars with a passenger baptism on a 10km loop around Saint-Martin Terressus. All profits will be donated to Telethon 2023.

En el marco del Teletón 2023, una exhibición y paseos en coches deportivos clásicos o modernos, con una primera conducción como pasajero en un bucle de 10 km alrededor de Saint-Martin Terressus. Todos los beneficios se donarán al Teletón 2023.

Im Rahmen des Telethon 2023, Ausstellung und Fahrten mit sportlichen Oldtimern oder modernen Autos mit einer Taufe als Beifahrer auf einer 10 km langen Schleife rund um Saint-Martin Terressus. Alle Gewinne werden an den Telethon 2023 gespendet.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de Noblat