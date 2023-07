La nonenta laurentaise : course en relais de 90 minutes Plan d’eau Saint-Laurent-sur-Gorre, 12 août 2023, Saint-Laurent-sur-Gorre.

Saint-Laurent-sur-Gorre,Haute-Vienne

Le samedi 12 août la municipalité de Saint Laurent sur Gorre et le Club Athlétic Via Agrippa vous invite pour courir la nonenta laurentaise à partir de 18h au plan d’eau de Saint Laurent sur Gorre. C’est une course en relais de 90 minutes par équipe de 2 ou de 3. Bonne chance à tous !.

2023-08-12 fin : 2023-08-12 . .

Plan d’eau

Saint-Laurent-sur-Gorre 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Saturday August 12, the municipality of Saint Laurent sur Gorre and the Club Athlétic Via Agrippa invite you to run the nonenta laurentaise starting at 6pm at the Saint Laurent sur Gorre lake. It’s a 90-minute relay race in teams of 2 or 3. Good luck to all!

El sábado 12 de agosto, el ayuntamiento de Saint Laurent sur Gorre y el Club Athlétic Via Agrippa le invitan a correr la nonenta laurentaise a partir de las 18.00 h en el lago de Saint Laurent sur Gorre. Se trata de una carrera de relevos de 90 minutos en equipos de 2 o 3. ¡Suerte a todos!

Am Samstag, den 12. August, laden die Gemeinde Saint Laurent sur Gorre und der Club Athlétic Via Agrippa Sie ein, um ab 18 Uhr am Plan d’eau in Saint Laurent sur Gorre die Nonenta Laurentaise zu laufen. Es handelt sich um einen 90-minütigen Staffellauf in Zweier- oder Dreierteams. Viel Glück an alle!

Mise à jour le 2023-07-13 par OT Ouest Limousin