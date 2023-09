Les bons plans du Putois Plan d’eau Saint-Bauzille-de-Putois, 24 septembre 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Les associations Sun Training, L’aire de Famille et Ad’Augusta présentent les Bons Plans du Putois ! Dimanche 24 Septembre de 9h à 17h, Vide Grenier au Plan d’eau. Animations, Spectacle Jeune public, buvette et restauration sur place, concerts ….

2023-09-24 09:00:00 fin : 2023-09-24 17:00:00. .

Plan d’eau

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



The Sun Training, L’aire de Famille and Ad’Augusta associations present the Bons Plans du Putois! Sunday September 24, 9am to 5pm, Flea Market at the Plan d’Eau. Entertainment, children’s show, refreshments and food, concerts…

¡Las asociaciones Sun Training, L’aire de Famille y Ad’Augusta presentan los Bons Plans du Putois! Domingo 24 de septiembre de 9.00 a 17.00 h, mercadillo en el lago. Animación, espectáculo infantil, refrescos y comida in situ, conciertos…

Die Vereine Sun Training, L’aire de Famille und Ad’Augusta präsentieren die Bons Plans du Putois! Sonntag, 24. September, von 9 bis 17 Uhr, Flohmarkt am Plan d’eau. Animationen, Aufführungen für Kinder und Jugendliche, Getränke- und Essensstände vor Ort, Konzerte …

