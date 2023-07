Bons Plans du Putois – Marché d’Artisans Plan d’eau Saint-Bauzille-de-Putois, 8 juillet 2023, Saint-Bauzille-de-Putois.

Saint-Bauzille-de-Putois,Hérault

Les associations Sun Training, L’Aire de Famille, Ad Augusta et La Badiane vous invitent à passer un bon moment au Plan d’Eau de Saint-Bauzille-de-Putois dans le cadre d’un marché d’artisans animé par des spectacles, des concerts et des animations..

2023-07-08 17:00:00 fin : 2023-07-08 23:00:00. .

Plan d’eau

Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie



The Sun Training, L’Aire de Famille, Ad Augusta and La Badiane associations invite you to spend some quality time at the Plan d’Eau in Saint-Bauzille-de-Putois, with a craft market featuring shows, concerts and entertainment.

Las asociaciones Sun Training, L’Aire de Famille, Ad Augusta y La Badiane le invitan a pasar un rato agradable en el Plan d’Eau de Saint-Bauzille-de-Putois, con un mercado de artesanía con espectáculos, conciertos y animaciones.

Die Vereine Sun Training, L’Aire de Famille, Ad Augusta und La Badiane laden Sie ein, eine gute Zeit am Plan d’Eau in Saint-Bauzille-de-Putois im Rahmen eines Kunsthandwerkermarktes zu verbringen, der durch Aufführungen, Konzerte und Animationen belebt wird.

Mise à jour le 2023-06-30 par ADT34