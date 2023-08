Coupe de France de bateaux radio-commandés Plan d’eau Rochechouart, 16 septembre 2023, Rochechouart.

Rochechouart,Haute-Vienne

Venez participer ou observer la course de bateaux radio-commandés, qui mettra en jeu la coupe de France !.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Plan d’eau

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in or observe the radio-controlled boat race, which will put the French Cup at stake!

Participe o asista a la regata de barcos de radiocontrol, ¡con la Copa de Francia en juego!

Nehmen Sie teil oder beobachten Sie das Rennen der funkgesteuerten Boote, bei dem es um den französischen Pokal geht!

