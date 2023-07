ROAD TOUR ‘SPORTS POUR TOUS’ Plan d’eau Remiremont, 22 juillet 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Dans le cadre de leur label TERRE de JEUX 2024, la Ville de Remiremont et la CCPVM accueillent le camion du ROAD TOUR au plan d’eau de Remiremont le 22 juillet après-midi !

Un camion-podium et des animateurs sportifs vont vous faire bouger !

L’objectif ? Vous sensibiliser aux bienfaits d’une activité physique et sportive régulière sur la forme et la santé.

Ambiance assurée !

Au programme : Renforcement Musculaire, Danse, Tai Chi, Cardio Boxe, Tchouk ball, Spike Ball, et autres activités multisports.

Accessible à tous, petits et grands.

Entrée gratuite. Pré-inscription aux activités par mail (sport@ccpvm.fr) ou téléphone (06 03 16 71 24).. Tout public

Samedi 2023-07-22 14:00:00 fin : 2023-07-22 17:00:00. 0 EUR.

Plan d’eau rue du Lit d’eau

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



As part of their TERRE de JEUX 2024 label, the town of Remiremont and the CCPVM are welcoming the ROAD TOUR truck to the Remiremont lake on the afternoon of July 22!

A stage truck and sports entertainers will get you moving!

The objective? To make you aware of the benefits of regular physical activity and sport for your health and fitness.

A great atmosphere guaranteed!

On the program: muscle strengthening, dance, Tai Chi, cardio boxing, Tchouk ball, Spike Ball and other multisport activities.

Open to all, young and old.

Free admission. Pre-registration for activities by e-mail (sport@ccpvm.fr) or telephone (06 03 16 71 24).

En el marco del programa LAND OF THE GAMES 2024, la ciudad de Remiremont y el CCPVM dan la bienvenida al camión ROAD TOUR en el lago de Remiremont el 22 de julio por la tarde

Un camión-escenario y animadores deportivos le pondrán en movimiento

¿El objetivo? Sensibilizarle sobre los beneficios de una actividad física y deportiva regular para su salud y su forma física.

El buen ambiente está garantizado

En el programa: refuerzo muscular, danza, Tai Chi, cardio boxing, Tchouk ball, Spike Ball y otras actividades multideportivas.

Abierto a todos, jóvenes y mayores.

Entrada gratuita. Preinscripción en las actividades por correo electrónico (sport@ccpvm.fr) o teléfono (06 03 16 71 24).

Im Rahmen ihres Labels TERRE de JEUX 2024 empfangen die Stadt Remiremont und das CCPVM am 22. Juli nachmittags den Truck der ROAD TOUR auf dem Plan d’eau von Remiremont!

Ein Truck-Podium und Sportanimateure werden Sie in Bewegung bringen!

Was ist das Ziel? Sie für die Vorteile regelmäßiger körperlicher und sportlicher Aktivität für Fitness und Gesundheit zu sensibilisieren.

Die Stimmung ist garantiert!

Auf dem Programm stehen: Muskelstärkung, Tanzen, Tai Chi, Kardio-Boxen, Tschoukball, Spikeball und andere Multisportarten.

Für alle zugänglich, ob groß oder klein.

Der Eintritt ist kostenlos. Voranmeldung für die Aktivitäten per E-Mail (sport@ccpvm.fr) oder Telefon (06 03 16 71 24).

Mise à jour le 2023-07-19 par OT REMIREMONT