METZ PLAGE Plan d’eau Metz, 14 juillet 2023, Metz.

Metz,Moselle

Les nouveaux visiteurs de Metz Plage, ainsi que les fidèles des années passées n’en croiront pas leurs yeux. Cette année, et pour la première fois depuis son inauguration en 2008, Metz Plage se renouvelle en investissant de nouveaux espaces et en proposant des activités inédites.

Les ingrédients qui contribuent au succès de Metz Plage ne changent pas ; l’événement proposera gratuitement l’ensemble des activités inscrites au programme d’animation.

Metz Plage sera ouvert à tous, les personnes ne partant pas en vacances pourront profiter d’animations sportives, culturelles qui seront ludiques originales et variées.

Se baigner dans le Plan d’Eau sera enfin possible !

En 2023, il n’est plus nécessaire de parcourir des centaines de kilomètres pour trouver un endroit paisible où se baigner naturellement. Pour la première fois, durant toute la période de Metz Plage, il est possible de se rafraîchir dans le Plan d’Eau ! Une baignade naturelle est créée par les équipes de la Ville de Metz permettant aux plagistes de profiter de la fraicheur du Plan d’eau durant les fortes chaleurs estivales.

L’installation du poste de secours et des vestiaires favorise la sécurité et le confort des plagistes. La baignade est surveillée par la Ligue Grand Est de Natation qui propose également des activités « J’apprends à nager » et des animations « Forme et Bien Être ». Les animations, ouvertes à tous, sont à découvrir dans le programme d’animation.

Des contrôles réguliers sur la qualité sont effectués et un panneau d’affichage installé proche de la plage rendra compte de la température et de la qualité de l’eau en permanence.

Il ne vous reste plus qu’à enfiler votre tenue de bain et de vous jeter à l’eau !

Baignade naturelle

Restauration sur place

Parking à 2€

Casiers gratuit

Prêt de matériel sportif

Parking à vélos gratuit. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-08-15 . 0 EUR.

Plan d’eau Promenade Hildegarde

Metz 57000 Moselle Grand Est



New visitors to Metz Plage, as well as loyal fans from previous years, won’t believe their eyes. This year, for the first time since its inauguration in 2008, Metz Plage is renewing itself with new areas and activities.

The ingredients that contribute to the success of Metz Plage remain unchanged: the event will offer all the activities listed in the program free of charge.

Metz Plage will be open to all, and those not going on vacation will be able to take advantage of sports and cultural activities that are fun, original and varied.

Swimming in the Plan d’Eau will finally be possible!

In 2023, it will no longer be necessary to travel hundreds of kilometers to find a peaceful spot for a natural swim. For the first time, during the entire Metz Plage period, it will be possible to cool off in the Plan d?Eau! The City of Metz has created a natural bathing area, allowing beach-goers to enjoy the coolness of the Plan d?Eau during the hot summer months.

The installation of a first-aid post and changing rooms ensures the safety and comfort of beach-goers. The swimming area is supervised by the Ligue Grand Est de Natation, which also offers « J’apprends à nager » (« Learn to swim ») and « Forme et Bien Être » (« Fitness and well-being ») activities. These activities, open to all, can be found in the activities program.

Regular water quality checks are carried out, and a notice board installed near the beach will keep you informed of water temperature and quality at all times.

All you have to do is put on your bathing suit and jump into the water!

Natural swimming

Catering on site

Parking 2?

Free lockers

Sports equipment on loan

Free bicycle parking

Los nuevos visitantes de Metz Plage, así como los fieles seguidores de años anteriores, no darán crédito a lo que ven. Este año, por primera vez desde su inauguración en 2008, Metz Plage se renueva ocupando nuevos espacios y ofreciendo nuevas actividades.

Los ingredientes que han hecho de Metz Plage un éxito permanecen inalterados, y el evento ofrecerá todas las actividades del programa de forma gratuita.

Metz Plage estará abierto a todos, y las personas que no vayan de vacaciones podrán disfrutar de actividades deportivas y culturales divertidas, originales y variadas.

¡Por fin será posible bañarse en el Plan d’Eau!

En 2023, ya no será necesario recorrer cientos de kilómetros para encontrar un lugar tranquilo donde darse un chapuzón natural. Por primera vez, durante todo el periodo de Metz Plage, podrá refrescarse en el Plan d’Eau Los equipos de la ciudad de Metz han creado una zona de baño natural que permitirá a los bañistas disfrutar del frescor del Plan d’Eau durante el caluroso verano.

Se ha instalado un puesto de socorro y vestuarios para la seguridad y comodidad de los bañistas. La zona de baño está supervisada por la Ligue Grand Est de Natation, que también ofrece actividades de « Aprender a nadar » y eventos de « Fitness y bienestar ». Estas actividades, abiertas a todos, figuran en el programa de actividades.

Se realizan controles de calidad periódicos y un tablón de anuncios instalado cerca de la playa le mantendrá informado en todo momento de la temperatura y la calidad del agua.

Sólo tiene que ponerse el bañador y lanzarse al agua

Natación natural

Restauración in situ

Aparcamiento 2?

Taquillas gratuitas

Préstamo de material deportivo

Aparcamiento gratuito para bicicletas

Die neuen Besucher von Metz Plage, aber auch die treuen Besucher der vergangenen Jahre, werden ihren Augen nicht trauen. Dieses Jahr wird Metz Plage zum ersten Mal seit seiner Einweihung im Jahr 2008 erneuert, indem es neue Bereiche erobert und neue Aktivitäten anbietet.

Die Zutaten, die zum Erfolg von Metz Plage beitragen, bleiben unverändert; die Veranstaltung bietet alle Aktivitäten des Animationsprogramms kostenlos an.

Metz Plage ist für alle offen, und auch Personen, die nicht in den Urlaub fahren, können von sportlichen, kulturellen und spielerischen Aktivitäten profitieren, die originell und abwechslungsreich sind.

Baden im Plan d’Eau wird endlich möglich sein!

Im Jahr 2023 müssen Sie nicht mehr Hunderte von Kilometern zurücklegen, um einen friedlichen Ort zum natürlichen Baden zu finden. Zum ersten Mal wird es während der gesamten Dauer von Metz Plage möglich sein, sich im Plan d’Eau zu erfrischen! Ein natürliches Bad wurde von den Teams der Stadt Metz geschaffen, so dass die Strandbesucher während der großen Sommerhitze die Kühle des Plan d’eau genießen können.

Die Einrichtung der Rettungsstation und der Umkleidekabinen fördert die Sicherheit und den Komfort der Strandbesucher. Das Baden wird von der Ligue Grand Est de Natation überwacht, die auch die Aktivitäten « J?apprends à nager » (Schwimmen lernen) und « Forme et Bien Être » (Fitness und Wohlbefinden) anbietet. Die Animationen sind für alle zugänglich und können im Animationsprogramm entdeckt werden.

Die Wasserqualität wird regelmäßig überprüft und eine Anzeigetafel in der Nähe des Strandes informiert ständig über die Temperatur und die Qualität des Wassers.

Sie müssen nur noch Ihre Badekleidung anziehen und sich ins Wasser stürzen!

Natürliches Baden

Gastronomie vor Ort

Parkplatz in 2 ?

Kostenlose Schließfächer

Verleih von Sportausrüstung

Kostenlose Fahrradabstellplätze

Mise à jour le 2023-07-11 par AGENCE INSPIRE METZ